Drama Korea Our Beloved Summer. Lirik Lagu Our Beloved Summer - Kim Kyung Hee, OST Drama Korea Our Beloved Summer, Selengkapnya dalam artikel ini.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Our Beloved Summer yang dinyanyikan Kim Kyung Hee.

Our Beloved Summer menjadi lagu pembuka dari drama Korea Selatan berjudul Our Beloved Summer.

Lagu ini dirilis pada 24 Januari 2022.

Baca juga: Lirik Lagu NOAH - Yang Terdalam, Lengkap dengan Chord Gitar dan Video Klipnya

Baca juga: Lirik Lagu Christmas Tree - V BTS, OST Our Beloved Summer, Lengkap dengan Terjemahan

Lirik Lagu Our Beloved Summer - Kim Kyung Hee

[Verse 1]

Sorry I'm gonna leave

I'm driving so far

Tell me when you

Coming to me and say

You want me again

Never wanna lose me

Cuz I'll be missing you

Dwidorabwado

Gyeolguk tto neoya nan geuraeseo niga joa

Tto naegeseo meolajyeo galkka bwa josimseureoweo

[Pre-Chorus]

Never enough

Just for one night

I got lots of things

Gotta tell you all night long

[Chorus]

Promise I'll never leave you alone again

I'll take you into my loving arms

And I look into your eyes

Then I'm gonna whisper

Just how beautiful you are

(Together)

[Verse 2]

Manyage niga

Jamsi eodironga tteonayaman han daedo

Gwaenchana urin

Eonjedeun geudaero il tenikka

Gidarin sungandeul

Chamawattdeon gobaek

Bbeonhajiman

Ijen hago sipeo

Oraetdongan na

Neoege malhaji mothae

Aetaewottdeon

Saranghandaneun mal

[Chorus]

Promise I'll never leave you alone again

I'll take you into my loving arms

And I look into your eyes

Then I'm gonna whisper

Just how beautiful you are (Together)

[Outro]

Just how beautiful you are

Our Beloved Summer

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Merasa Indah - Tiara Andini: Sempat Kau Bersikap Seolah Sandaran Jiwaku

Baca juga: Chord Dasar Lagu Viral TikTok One Way or Another - One Direction: I Will Drive Past Your House

(Tribunnews.com)