Lirik Lagu Christmas Tree - V BTS, OST Our Beloved Summer, Lengkap dengan Terjemahan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Christmas Tree yang dinyanyikan oleh V BTS.

Artikel ini menyajikan pula terjemahan Indonesia dari lagu Christmas Tree.

Christmas Tree merupakan salah satu soundtrack drama korea Our Beloved Summer.

Diketahui, drama korea Our Beloved Summer kini sedang naik daun dan digandrungi banyak remaja.

Lagu Christmas Tree ini menceritakan seseorang yang bahagia karena bisa saling terbuka dengan kekasihnya.

Berikut lirik lagu Christmas Tree - V BTS, disertai terjemahan Indonesia:

[Verse 1]

In this moment, I see you

It always comes around As I believed

When the rain stops

You shine on me

Your light’s the only thing

that keeps the cold out

Moon in the summer night

Whispering of the stars

They’re singing like Christmas trees for us

[Chorus]

So I’ll tell you

A million tiny things that

You have never known

It all gets tangled up inside

And I’ll tell you

A million little reasons

I’m falling for your eyes

I just want to be where you are

[Post Chorus]

It’s such a strange thing to do

Sometimes I don’t understand you

But It always brings me back

To where you are

[Verse 2]

Hoksi ani

Neoegen naman aneun moseubi isseo

Hanyeoreumbam oneun cheonnungachi

Mitgiji anneun gijeok gateun nollaun sungan, neon

Eonjenga tto

Bureoon barame

Maeumi naradanyeodo

Gidarilge

[Chorus]

So I’ll tell you

A million tiny things that

You have never known

It all gets tangled up inside

And I’ll tell you

A million little reasons

I’m falling for your eyes

I just want to be where you are

Tell you

A million tiny things that

You have never known

It all gets tangled up inside

Tell you

A million little reasons

I’m falling for your eyes

I just want to be where you are

Terjemahan Indonesia

Di momen ini, aku melihatmu

Itu selalu datang selama aku percaya

Ketika hujan turun

Kamu tetap menyinariku

Pijarmu adalah satu-satunya hal

Yang menjaga kehangatan

Bulan di malam musim panas

Bisikan dari bintang

Mereka bernyanyi seperti

Pohon Natal untuk kita

Jadi aku beritahu kamu

Jutaan hal kecil yang

Kamu tidak pernah tahu

Itu semua terikat di dalam

Dan aku akan beritahu kamu

Jutaan alasan kecil

Aku sangat terkesima dengan matamu

Aku hanya ingin ada dimana kamu berada

Ini adalah hal yang aneh untuk dilakukan

Kadang-kadang, aku tidak memahamimy

Tapi itu selalu membawaku

dimanapun berada

Kemungkinan tidak

Kau memiliki sesuatu yang hanya aku ketahui

Seperti salju pertama di malam pertengahan musim panas

Momen ajaib yang luar biasa, kau

Meledak lagi suatu hari nanti

Aku akan menunggu, bahkan jika hatimu terbang

Jadi aku beritahu kamu

Jutaan hal kecil yang

Kamu tidak pernah tahu

Itu semua terikat di dalam

Dan aku akan beritahu kamu

Jutaan alasan kecil

Aku sangat terkesima dengan matamu

Aku hanya ingin ada dimana kamu berada

Beritahu kamu

Jutaan hal kecil yang

Kamu tidak pernah tahu

Itu semua terikat di dalam

Dan aku akan beritahu kamu

Jutaan alasan kecil

Aku sangat terkesima dengan matamu

Aku hanya ingin ada dimana kamu berada

