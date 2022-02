Chord Dasar Hampa - Ari Lasso: Hampa Terasa Hidupku Tanpa Dirimu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Hampa yang dinyanyikan oleh Ari Lasso.

Lagu yang dirilis pada tahun 2003 ini merupakan salah satu single dalam album yang berjudul Keseimbangan.

Musik video Hampa telah ditonton hingga 28 juta kali di YouTube hingga Jumat (4/2/2022).

Chord Dasar Hampa - Ari Lasso:

Intro: Am D G F C G

C G Am

Kupejamkan mata ini

Dm A Dm

Mencoba tuk melupakan

G F C

Segala kenangan indah

Am Dm

Tentang dirimu..

G

Tentang mimpiku

C G Am

Semakin aku mencoba

Dm A Dm

Bayangmu semakin nyata

G F C

Merasuk hingga ke jiwa

Am Dm G

Tuhan tolonglah diriku

Chorus :

C Am Dm G

Entah di mana dirimu berada

E Am Dm G

Hampa terasa hidupku tanpa dirimu

C Am Dm G

Apakah di sana.. slalu rindukan aku

E Am Dm

Seperti diriku yang slalu merindukanmu

G

Selalu merindukanmu

C G Am

Tak bisa aku ingkari

Dm A Dm

Engkaulah satu-satunya

G F C

Yang bisa membuat jiwaku

Am Dm

Yang pernah mati

G

Menjadi berarti

C G Am

Namun kini kau menghilang

Dm A Dm

Bagaikan ditelan bumi

G F C

Tak pernahkah kau sadari

Am Dm G

Arti cintamu Untukku

Kembali ke: Chorus

Int.: F C F C F C

Am Dm G F-G

Kembali ke : Chorus (2x)

Outro: C Am Dm G-F

E Am Dm G

(Tribunnews.com)