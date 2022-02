Jourdy Pranata Ungkap Tantangan Bintangi Series Adaptasi Novel

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jourdy Pranata menjadi satu di antara aktor yang membintangi series Married With Senior.

Series ini merupakan adaptasi novel di Wattpad berjudul sama karya Cintaprita.

Menurut Jourdy Pranata, membintangi film atau series yang diadaptasi dari novel memiliki tantangan tersendiri, yaitu ekspektasi pembaca.

"Pasti berbeda dengan novel, bukan berarti jelek atau bagus, ya," kata Jourdy dalam jumpa pers virtual, Jumat (4/2/2022).

Aktor berusia 28 tahun ini menyebut film atau serial dari adaptasi kisah nyata maupun novel, ceritanya tidak ada yang 100 persen sama.

"Karena film yang bercerita based on cerita nyata juga beda, based on novel juga beda, Harry Potter juga beda dengan novelnya, bukan berarti jelek atau bagus," ujar Jourdy.

Dikarenakan, para pembaca pasti ingin semua cerita yang sudah mereka baca ditampilkan di serial atau filmnya.

"Di sini, pembacanya sudah punya ekspektasi tersendiri bagimana seorang Mika, Reno dan lain-lain," jelas Jourdy.

Kendati demikian, Jourdy memastikan ada hal-hal yang spesial hadir dalam series ini. Sehingga akan memuaskan penontonnya.