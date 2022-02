Lirik Lagu Love Grows (Where My Rosemary Goes) - Edison Lighthouse, Viral di TikTok

Edison Lighthouse - Simak lirik lagu Love Grows (Where My Rosemary Goes) - Edison Lighthouse, yang lagi viral di TikTok, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Love Grows (Where My Rosemary Goes) yang dinyanyikan band Edison Lighthouse.

Diketahui, Edison Lighthouse adalah band asal Inggris era tahun 70-an.

Love Grows menjadi lagu hit yang dibawakan Edison Lighthouse pada kala itu.

Kendati lagu lama, Love Grows kembali terdengar karena sedang viral di TikTok.

Bahkan, lagu ini masuk dalam playlist 'Lagi Viral' di platform Spotify.

Baca juga: Chord Dasar Kukira Kau Rumah - Amigdala, Lengkap dengan Lirik Lagunya

Baca juga: Chord Dasar Pesan Terakhir - Lyodra, Genggam Tanganku Sayang

Berikut lirik lagu Love Grows (Where My Rosemary Goes) - Edison Lighthouse, lengkap dengan terjemahan:

She ain't got no money

Her clothes are kinda funny

Her hair is kinda wild and free

Oh, but love grows where my Rosemary goes

And nobody knows like me

She talks kinda lazy

And people say she's crazy

And her life's a mystery

Oh, but love grows where my Rosemary goes

And nobody knows like me

There's something about her hand holding mine

It's a feeling that's fine

And I just gotta say, hey!

She's really got a magical spell

And it's working so well

That I can't get away

I'm a lucky fella

And I just got to tell her

That I love her endlessly

Because love grows where my Rosemary goes

And nobody knows like me

There's something about her hand holding mine

It's a feeling that's fine

And I just gotta say, hey!

She's really got a magical spell

And it's working so well

That I can't get away

I'm a lucky fella

And I just got to tell her

That I love her endlessly

Because love grows where my Rosemary goes

And nobody knows like me

It keeps growing every place she's been

And nobody knows like me

If you've met her, you'll never forget her

And nobody knows like me

La la la, believe it when you've seen it

Nobody knows like me

Terjemahan Indonesia

Dia tidak punya uang

Bajunya lucu

Rambutnya agak liar dan bebas

Oh, tapi cinta tumbuh di mana Rosemary saya pergi

Dan tidak ada yang tahu seperti saya

Dia berbicara agak malas

Dan orang bilang dia gila

Dan hidupnya adalah misteri

Oh, tapi cinta tumbuh di mana Rosemary saya pergi

Dan tidak ada yang tahu seperti saya

Ada sesuatu tentang tangannya yang memegang tangan saya

Ini adalah perasaan yang baik-baik saja

Dan aku hanya harus mengatakan, hei!

Dia benar-benar memiliki mantra sihir

Dan itu bekerja dengan sangat baik sehingga

aku tidak bisa melarikan diri

Aku adalah orang yang beruntung

Dan aku baru saja memberitahunya

bahwa aku mencintainya tanpa henti

Karena cinta tumbuh di mana Rosemary saya pergi

Dan tidak ada yang tahu seperti saya

Ada sesuatu tentang tangannya yang memegang tanganku

Ini adalah perasaan yang baik-baik saja

Dan aku hanya harus mengatakan, hei!

Dia benar-benar memiliki mantra sihir

Dan itu bekerja dengan sangat baik sehingga

aku tidak bisa melarikan diri

Aku orang yang beruntung

Dan aku baru saja memberitahunya

Bahwa aku mencintainya tanpa henti

Karena cinta tumbuh di mana Rosemaryku pergi

Dan tidak ada yang tahu sepertiku

Itu terus tumbuh di setiap tempat yang dia kunjungi

Dan tidak ada yang tahu sepertiku

Jika Anda pernah bertemu dengannya, Anda tidak akan pernah melupakannya

Dan tidak ada yang tahu seperti saya

La la la, percayalah bila pernah melihatnya

Tidak ada yang tahu seperti saya

(Tribunnews.com)

Baca artikel lain terkait Lirik Lagu