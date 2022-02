Mengolah Buah Pisang Jadi Tantangan Para Peserta Lolos Top 20 MasterChef Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - MasterChef Indonesia sudah memasuki episode ke-5 pada hari ini, Sabtu (5/2/2022).

Untuk bisa lolos ke top 20 para peserta dikejutkan dengan tampilan galeri MasterChef Indonesia yang penuh dengan pohon pisang serta buah pisang yang beraneka ragam.

Rupanya para peserta harus mengolah buah pisang agar bisa langsung lolos ke babak top 20 MasterChef Indonesia.

"Remember, kemarin hanya permulaan, tantangan-tantangan, pressure test, ada yang pulang, masih jauh perjalanannya, masih panjang," tutur Chef Renatta.

"Jadi kalian harus tetap semangat. Karena salah 1 dari kalian, the last one man standing, akan menjadi the next MasterChef Indonesia," lanjutnya.

Chef Juna yang kembali menekankan para peserta untuk selalu menjadi pemenang di setiap tantangan.

“Selalu untuk menjadi yang terbaik, karena pemenang pun belum tentu pasti aman ke depannya. Kalian harus sudah memulai bisa evaluasi diri kalian sendiri, dari challenge-challenge yang sudah kalian lakukan," tegasnya.

"Dari situ kalian akan belajar, bukan dari kami, dari diri kalian sendiri. Bagaimana caranya menghadapi tantangan, bagaimana caranya bersiap dan menyelesaikan tantangan dengan baik," jelas Juna.

Ajang kompetisi memasak, MasterChef Indonesia siap disaksikan setiap hari Sabtu & Minggu pukul 16.30 di stasiun televisi RCTI. MasterChef Indonesia juga dapat disakaikan di aplikasi RCTI+.