Deretan Mini Series Drama Tiongkok Hadir Secara Streaming di Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bagi pecinta drama Tiongkok, akan hadir format tayangan baru berupa mini series.

Nantinya sederet series tersebut aadir dengan durasi hanya 2-8 menit per episodenya. Bahkan siap hadir juga dengan format vertical atau portrait.

Sekiranya ada lima judul mini series drama tiongkok yang sudah ditayangkan secara streaming di platform WeTV adalah Please Don't Spoil Me S1, Stick To The Script, Physic Princess S1 dan S2, Naughty Princess, Touch Your Heart, Wife's Revenge, Legenda Giok Ajaib, Love Once Again, Love at First Taste, Here is My Exclusive Indulge, Love Potion, Falling in Love, Mr A Cup, Manga Man: Falling From The Sky, Twin Sisters, dan Love You To Another Star.

Berikut deretan series yang sudah dan siap tayang di Indonesia:

1. Pembalasan Sang Istri (Wife’s Revenge)

Serial dengan jumlah 24 episode dan durasi 7-8 menit per episodenya. Serial ini menceritakan seorang ibu rumah tangga, Bai Yingying, yang mendapati suaminya Ding Zhiyuan selingkuh dengan sahabatnya, Gu Feier.

Dia frustasi dengan kehidupan rumah tangganya. Selain itu, ia juga mendapati adiknya, Bai Jingjing yang bunuh diri enam tahun lalu. Usai menghindari Gu Feier yang terus mengejarnya untuk meminta maaf dan berkat bantuan Jiang Chuan, Jin Rui dan sahabatnya yang lain, Bai Yingying akhirnya membuka lembaran baru hidupnya.

Pembalasan Sang Istri dibintangi oleh Chen Yijing, Chu Pengxu, Xu Dan, Ge Shimin, Tian Zhiheng dan Wang Xinwei

2. Sentuh Hatimu (Touch Your Heart) (format video: portrait)