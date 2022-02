Anak Kedua Lahir, Kylie Jenner dan Travis Scott Masih Belum Tinggal Serumah

TRIBUNNEWS.COM - Kylie Jenner dan Travis Scott baru saja menyambut kelahiran anak kedua mereka.

Meski begitu, mereka tidak terburu-buru untuk segera tinggal bersama.

Dilansir Daily Mail, bintang Keeping Up With The Kardashians itu dilapokan pulang ke rumahnya setelah melahirkan.

Seorang sumber mengatakan kepada PEOPLE bahwa Kylie dan Travis bahagia bersama.

"Travis sedang mempersiapkan musik baru, tapi sering mengunjungi Kylie."

"Mereka masih belum secara resmi tinggal bersama, tapi berusaha yang terbaik untuk semuanya."

Sementara itu, Stormi, anak pertama Kylie-Travis, disebut sedang menyesuaikan peran barunya sebagai kakak.

Kylie Jenner, Travis Scott, Stormi (AFP/Instagram Kylie Jenner)

Meski pasangan itu belum mengumumkan nama anak kedua, mereka berencana mengumumkannya dalam beberapa hari ke depan.

"Travis dan Kylie memilih nama itu bersama. Mereka akan membagikannya ketika Kylie sudah siap," ujar narasumber tersebut.

Pebisnis kosmetik 24 tahun itu mengumumkan kelahiran anak keduanya kemarin.