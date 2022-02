Cerai dari Nafa Urbach Jadi Penyesalan Terbesar Zack Lee, Merasa Sudah Kecewakan Anak

TRIBUNNEWS.COM - Zack Lee blak-blakan mengungkapkan penyesalan terbesar dalam hidupnya.

Ia mengaku, penyesalannya yakni memutuskan bercerai dari mantan istri, Nafa Urbach.

Hal ini disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Melaney Ricardo, Senin (7/2/2022).

Melaney Ricardo menjelaskan, hingga kini Zack Lee masih dikaitkan dengan nama sang mantan istri.

Pun dari perceraian itu, ia juga merasa menyesal telah mengecewakan anaknya dari Nafa Urbach.

Dewasa dalam keluarga yang tidak utuh, sebenarnya Zack Lee tak menginginkan itu terjadi pada anak.

Zack Lee blak-blakan mengaku bercerai dari Nafa Urbach jadi penyesalan terbesar hingga merasa kecewakan anak. (Tribunnews.com/Bayu Indra Permana)

Namun, keduanya berkomitmen untuk meminimalisir dampak negatif dari perceraian.

Walaupun tak dipungkiri, pasti ada efek tertentu yang dirasakan oleh anaknya.

"Yes of course (menyesal mengecewakan anak), salah satu penyesalan terbesar juga."

"Pasti ada efeknya 'kan, tapi kita coba untuk meminimalisir sebisa mungkin," kata Zack Lee.