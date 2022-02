Chord Dasar Let Somebody Go - Coldplay X Selena Gomez, Kunci C: When You Love Somebody

Ilustrasi - Chord dasar Let Somebody Go - Coldplay X Selena Gomez, mulai dari kunci C.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dasar dan lirik lagu Let Somebody Go yang dinyanyikan oleh Coldplay dan Selena Gomez.

Lagu Let Somebody Go rilis sejak 15 Oktober 2021.

Coldplay mengunggah video klip Let Somebody Go di kanal YouTube-nya pada 8 Februari 2022.

Hingga kini, video klip Let Somebody Go telah ditonton lebih dari 6,4 juta kali.

Selengkapnya, simak chord dasar berikut ini.

Chord Dasar Let Somebody Go - Coldplay X Selena Gomez

[Intro]

C G F C G

C G F C G

[Verse 1]

C G

We had a kind of love

F C

I thought that it would never end

Dm C G

Oh my lover, oh my other, oh my friend

Am G

We talked around in circles and

F C

We talked around and then

Dm C G

I loved you to the moon and back again

F Am G

You gave everything this golden glow

F C G

Now turn off all the stars, 'cause this I know

F G C

That it hurts like so

C G F C G

To let somebody go

[Verse 2]

C G

All the storms we weathered

F C

Everything that we went through

Dm C G

Now without you, what on earth am I to do?

Am G

When I called the mathematicians and

F C

I asked them to explain

Dm C G

They said love is only equal to the pain

F Am G

And when everything was going wrong

F C G

You could turn my sorrow into song

F G C

Oh it hurts like so

C G F C G

To let somebody go

C G F C G

To let somebody go

[Chorus]

C G F C G

Oh

C G F C G

Oh (Let somebody, let somebody go)

C G

Oh, when you love somebody

F

When you love somebody

G

Got to let somebody know

C G

Oh, when you love somebody

F

When you love somebody

G

Got to let somebody know

Am G C G

So when you love somebody

F

When you love somebody

G Em F

Then it hurts like so

C G F

To let somebody go

C G

It hurts like so

C G F C G

To let somebody go

[Outro]

C G F

But you're still with me now, I know

C G

(Let somebody, let somebody go)

C G F C G

Oh (Let somebody, let somebody go)

Am G C F

But you're still with me now, I know

Baca juga: Chord Dasar Tak Kan Berpisah - Ndarboy Genk: Matur Nuwun Sampun Nggawe Nyaman

Baca juga: Chord Dasar Sisa Rasa - Mahalini: Mengapa Masih Ada Sisa Rasa di Dada

Baca juga: Lirik dan Chord Lagu Its All Coming Back to Me Now - Celine Dion: Baby Baby If I Kiss You Like This

(Tribunnews.com)

Chord Gitar lainnya