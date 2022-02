Diberi Dua Pilihan Peran, Park Ji Hoo Ungkap Alasan Memilih On Jo di Drama ''All of Us Are Dead''

Cheong San (Chan Young) dan On Jo (Park Ji Hoo) di serial drama Netflix berjudul All of Us Are Dead.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serial drama Netflix berjudul All of Us Are Dead, sukses memikat hati para penonton.

Terlebih para pemerannya yang berhasil memainkan karakter-karakter di All of Us Are Dead, berhasil memukau penonton lewat aksi-aksinya.

Seperti Park Ji Hoo yang mencuri perhatian lewat perannya sebagai On Jo.

Mengenai perannya, Park Ji Hoo menjelaskan usai casting drama tersebut, dirinya diberi pilihan 2 karakter yang akan diperankan, yaitu On Jo (perannya saat ini) atau Na Yeon (yang akhirnya diperankan oleh Lee Yoo Mi).

Baca juga: Sinopsis A Business Proposal, Drama Korea Terbaru SBS, Tayang Mulai 28 Februari 2022 di Netflix

"Saya mengikuti audisi untuk serial ini karena saya menikmati banyak proyek zombie terkenal. Setelah audisi, saya memiliki pilihan antara bermain On Jo atau Na Yeon," kata Park Ji Hoo, dikutip dari Koreaboo, Rabu (9/2/2022).

Ia kemudian menceritakan bahwa dirinya akhirnya memilih peran On Jo karena merasa lebih dekat dengan karakter tersebut dan karena merasa kurang pengalaman untuk dapat memerankan Na Yeon dengan baik.

"Karena saya pikir saya belum siap untuk menampilkan karakter Na Yeon sepenuhnya dan menemukan banyak kesamaan dengan On Jo, saya memilih On Jo tanpa ragu-ragu," ujar Park Ji Hoo.

Kendati demikian, kini namanya semakin melejit usai perankan On Jo dalam serial All of Us Are Dead.

Apalagi kisah cintanya dalam drama tersebut, yang mana diketahui On Jo sangat menyukai Lee Su Hyeok namun cintanya bertepuk sebelah tangan.

Akan tetapi, sahabatnya yaitu Cheong San jatuh cinta dengan On Jo sejak lama, namun cintanya tak pernah terbalaskan.

Kisah asmara inilah yang menjadi bumbu sedap dalam drama ini di tengah ketegangan setiap episode All of Us Are Dead.