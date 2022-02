Chord dan Lirik Dinda Bestari - Mus Mulyadi: Hati Tenang Melamun, Oh Dinda Juwitaku

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu keroncong Dinda Bestari.

Lagu Dinda Bestari dipopulerkan oleh Mus Mulyadi hingga Rama Aiphama.

Lagu Dinda Bestari diciptakan oleh RBY Soeprono dan RM Soenandar.

Berikut lirik lagu dan chord Dinda Bestari - Mus Mulyadi :

[Intro]

C Dm G7 C C7



[Verse 1]

F G7 C F G7 C

Hati tenang melamun, oh dinda juwitaku

C Dm

Ingat beta riwayat yang dulu

G7 C

Waktu beta bertemu



C G7 C F G7 C

Hati rindu berduri sayang tidak tersampai

C Dm

Retak patah jiwa tak bernyali

G7 C

Ingat dinda bestari



[Chorus]

C7 F F G7 C

Maafkan dindaku beta lama tak bersua

D7

Karna sedang membela negara

G

Yang terserang bahaya



[Post-chorus]

G7 C C7

Doa puji juwita

F G7 C

Ku harapkan bersama

Dm

Sampaikanlah dindaku segera

G7 C

Untuk medan taruna



[Ending]

C7 F G7 C

