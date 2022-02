Park Ji Hoo Pilih Karakter Cheong San sebagai Kekasih Ketimbang Soo Hyuk di ''All of Us Are Dead''

Poster All of Us Are Dead.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam sebuah wawancara, Park Ji Hoo memberikan pendapatnya soal tipe ideal pria yang ada di Serial Netflix, All of Us Are Dead.

Park Ji Hoo disuruh memilih antara karakter Dan Soo Hyuk atau Cheong San sebagai tipe ideal pria yang disukainya apabila ada di dunia nyata.

"Saya tidak punya pengalaman berkencan. Saya juga tidak tahu apa itu cinta," kata Park Ji Hoo, dikutip dari Koreaboo, Kamis (10/2/2022).

Meski tidak memiliki banyak pengalaman soal cinta, Park Ji Soo lebih memilih karakter Cheong San ketimbang Soo Hyuk apabila dijadikan kekasih.

Karena, ia menilai karakter Cheong San sangat peduli pada karakter On Jo karena benar-benar mencintainya.

Sedangkan Soo Hyuk peduli kepada semua temannya termasuk On Jo, tanpa memiliki perasaan lebih. Selain itu, Soo Hyuk jatuh cinta pada Nam Ra.

"(Cheong San) dia adalah pria murni yang hanya menatapku, tapi Soo Hyuk menjaga On Jo dan Nam Ra. Secara pribadi, saya pikir Cheong San, yang hanya melihat saya, lebih baik dari Soo Hyuk," ujar Park Ji Hoo.

Akan tetapi, Park Ji Hoo menilai kedua karakter pria tersebut memiliki kelebihan masing-masing.

Soo Hyuk merupakan pria yang tampan dan populer di sekolahnya. Dia juga peduli kepada siapapun temannya tanpa melibatkan perasaan.

Namun, seperti yang dijelaskan Park Ji Hoo, Cheong San adalah seseorang sangat peduli terhadap orang yang dia sayangi. Bahkan Cheong San rela melakukan apa saja demi orang yang dicintainya selamat.

All of Us Are Dead berkisah tentang sekelompok siswa yang bertarung dengan orang-orang terdekat mereka untuk bertahan hidup setelah banyak dari mereka menjadi zombie.

Tanpa sumber daya apa pun, siswa siswi yang masih hidup harus menemukan cara untuk tetap terlindungi karena jika tidak, mereka akan menjadi bagian dari gerombolan zombie.

Dalam serial ini, Nam On Jo (diperankan oleh Park Ji Hoo) jatuh cinta pada Dan Soo Hyuk (diperankan oleh Park Solomon).

Namun di sisi lain, Nam On Jo disukai sahabatnya, Cheong San (diperankan oleh Yoon Chan Young).