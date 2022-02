Tsania Marwa Punya Pacar Baru, Tapi Masih Rahasiakan Sosoknya, Mengapa? 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasca bercerai dengan Atalarik Syach 2017 silam, Tsania Marwa baru mengungkapkan dirinya punya kekasih baru.

Pacaran sejak akhir 2020 lalu, Tsania Marwa belum mau mengungkapkan sosok kekasih barunya.

Ia hanya menjelaskan bahwa pria yang sedang mengisi hatinya itu bukan dari kalangan entertain.

"Untuk siapanya aku mau untuk nutupin dulu aja masih private," kata Tsania Marwa di kawasan Jl. Kapten Tendean, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

"Ya yang jelas bukan dari kalangan entertain so far so good yaa," ucapnya.

Tsania Marwa ungkap isi hatinya terkait hal anak (YouTube)

Tsania Marwa tak bermaksud menyembunyikan kekasih barunya itu. Ia hanya menghormati privasi dari sang kekasih.

Ia baru akan mengungkapkan siapa kekasih barunya itu jika sudah sama-sama menuju jenjang berikutnya.

"Sebenernya ditutupin banget nggak ya, karena aku udah jujur juga ya kan. Tapi satu karena dia bukan dari entertain jadi aku menghargai privasi dia," ungkap Tsania Marwa.

"Terus yang kedua karena ntar aja ya kalau udah ke tahap yang serius banget mungkin aku akan buka," terangnya.

Sejak bercerai dari Atalarik Syach, Tsania Marwa jarang terdengar dekat dengan pria manapun.

Selama ini, Tsania sibuk mengurus perihal harta gana gini dan hak asuh anak yang tak kunjung menemukan titik terang.