Chord Dasar Lagu Pura-pura Cinta - Cherrybelle, Kunci Gitar Mudah dari G

Simak chord gitar dan lirik lagu Pura Pura Cinta dari Cherrybelle dalam artikel ini.

Pura Pura Cinta pertama kali dirilis pada tahun 2013.

Lagu ini merupakan salah satu single dalam album Diam Diam Suka.

Sudah 9 tahun berlalu, lagu ini sempat kembali viral lantaran ramai digunakan sebagai sound di TikTok.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pura Pura Cinta - Cherrybelle:

G D/F# Dm/F

Kurasakan ada yang berbeda

E Am Cm

Saat dia tak di sini

C D

Duh, aku bingung jadinya

G D/F# Dm/F

Setiap kaliku pejamkan mata

E Am Cm

Ku selalu ada dia

C D

Ku makin bingung jadinya

Bm Em Am G D/F#

Tak kusangka jadi begini akhirnya

Em Am

Semoga dia tak sadar

D

Malu malu hatiku

[Reff:]

C Cm

Awalnya ku pura-pura

Bm Em

Lama-lama ku jadi suka

Am D G G7

Oh Tuhan, inikah yang namanya cinta

C Cm

Tadinya biasa saja

Bm Em

Sekarang ku benar benar cinta

Am D G

Kuharap ini sebentar saja

D F Em C E

*#

A E/G# Em/G

Kurasakan ada yang berbeda

F# Bm Dm

Saat dia tak di sini

D E

Duh, aku bingung jadinya

A E/G# Em/G

Setiap kaliku pejamkan mata

F# Bm Dm

Ku selalu ada dia

D E

Ku makin bingung jadinya

C#m F#m Bm A E/G#

Tak kusangka jadi begini akhirnya

F#m Bm

Semoga dia tak sadar

E

Malu malu hatiku

[Reff:]

D

Awalnya ku pura-pura

C#m F#m

Lama-lama ku jadi suka

Bm E A A7

Oh Tuhan, inikah yang namanya cinta

D

Tadinya biasa saja

C#m F#m

Sekarang ku benar benar cinta

Bm E A

Kuharap ini sebentar saja

A

sebentar saja

A

sebentar saja

A

sebentar saja (*)

