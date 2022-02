19 Peserta MasterChef Indonesia Hadapi Tantangan Kelompok, Chef Juna Ingatkan Pengendalikan Diri 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ajang kompetisi memasak MasterChef Indonesia menyisakan 19 peserta.

Pekan ini para peserta akan menghadapi tantangan kelompok pertama mereka sejak masuk ke galeri MasterChef Indonesia.

Chef Juna sebagai juri mengingatkan agar para peserta bisa mengendalikan diri mereka dalam tantangan kali ini.

Chef Juna, Chef Renta, dan Chef Arnold yang akan menjadi juri dalam MasterChef Indonesia season 9 (ist)

"Challenge itu, is always tricky, di sini kalian tidak berkompetisi hanya dengan sesama peserta, tapi yang paling besar adalah kalian challenge diri kalian sendiri," kata Chef Juna.

"How to control yourself, how to control how you think, and how to compose your emotion & every litle thing that you do," tambahnya.

Chef Renatta mengingatkan agar para peserta bisa bertahan di kompetisi tersebut adalah dengan menang di setiap tantangan.

“Di sini adalah satu-satunya cara, kalian harus menang di setiap tantangan, baik itu di pastry, Indonesian atau Wastern, terserah," tegasnya.

"Kalian harus belajar, belajar lagi, that’s only you can win if you’re good," bebernya.

Ajang MasterChef Indonesia, akan hadir setiap Sabtu pukul 17.00 dan Minggu pukul 16.30 hanya di stasiun televiso RCTI.

Ajang tersebut juga dapat disaksikan di aplikasi RCTI+.