7 Rekomendasi Lagu Valentine, Cocok Didengarkan Bersama Pasangan di Hari Kasih Sayang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini tujuh rekomendasi lagu bertema kasih sayang yang cocok didengarkan bersama pasangan saat Hari Valentine.

Hari Valentine dirayakan pada tanggal 14 Februari setiap tahunnya.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk merayakan Hari Valentine bersama dengan pasangan salah satunya dengan mendengarkan lagu romantis bersama.

Lagu-lagu Valentine ini mungkin juga dapat menjadi inspirasi untuk menambah momen romantis pada perayaan Hari Valentinemu bersama pasangan.

Simak tujuh rekomendasi lagu Valentine yang dikutip dari berbagai sumber:

1. Valentine - Jim Brickman ft Martina McBride

Lagu Valentine ini sangat cocok pada didengarkan pada momen perayaan Hari Valentine.

Lagu ini menceritakan tentang rasa kagum kepada pasangannya.

Lirik:

If there were no words

No way to speak

I would still hear you

If there were no tears

No way to feel inside

I'd still feel for you