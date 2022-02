Chord Dasar Tak Ingin Sendiri - Dian Piesesha, Malam Ini Tak Ingin Aku Sendiri

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Tak Ingin Sendiri dari Dian Piesesha.

Chord Gitar Tak Ingin Sendiri - Dian Piesesha

[intro] C F Am G 2x

C G C

Aku masih seperti yang dulu

F G

Menunggumu sampai akhir hidupku

F C F

Kesetiaanku tak luntur hatipun rela berkorban

C G C G

Demi keutuhan kau dan aku

C G C

Biarkanlah aku memiliki

F G

Semua cinta yang ada di hatimu

F C F

Apapun kan kuberikan cinta dan kerinduan

C G C G

Untukmu dambaan hatiku

[Reff]

C F C

Malam ini tak ingin aku sendiri

F G C

Ku cari damai bersama bayanganmu

F G C F

Hangat pelukan yang masih ku rasa

C G C

Kau kasih kau sayang

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Lagu Merasa Indah - Tiara Andini: Kemarin Engkau Nyatakan Hati

Baca juga: Chord Dasar Perempuanku - Irwansyah, Viral di TikTok: Perempuanku Engkau Cintaku

(Tribunnews.com)

Artikel lain terkait chord gitar