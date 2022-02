Chord Dasar Rencana Besar - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari G

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Rencana Besar, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Rencana Besar ini termuat di album kelima mereka yang bertajuk Tak Hanya Diam, dirilis pada 2007 silam.

Berikut chord Rencana Besar dari Padi Reborn

G

Bisakah ku singah di hatimu

C

berharap sebentuk tempat yang tulus

Em Am

sesuatu yang kupercaya

C

ada tersimpan di sana

C

terlalu lama aku harus terdiam

G

atau mungkin ku tak percaya sungguh

Am

akan kesempatan dan kemungkinan

D

yang terjadi nanti

Am G

karna ku yakin ada pintu yang terbuka

Am Bm

diantara hatiku dan hatimu

[reff]

C G

it`s been years since we`ve meet

C G

and days had gone by

C Bm Em

now it`s time to make up my mind

Am C D

and i hope that we can make it to the end

(may be i could never have you in my life)

G

bila firasat ini memang benar

C

memilikimu adalah maksud

Em Am

dari sebuah rencana besar

C

merubah hidupku

C

jikalau aku harus berhitung benar

G

akan kemungkinan yang bisa ada

Am

bila ku bisa memilikimu

D

bahagialah aku

Am G

karna ku yakin ada pintu yang terbuka

Am Bm

diantara hatimu dan hatiku

[interlude] C G Dm Am

C G Dm Am

C

perkenankan ku singah di hatimu

G

berharap sebentuk tempat yang tulus

Am

sesuatu yang kupercaya

D

ada tersimpan di sana

