Chord Dasar Sang Penghibur - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari Am

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Sang Penghibur, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Sang Penghibur ini termuat di album kelima mereka yang bertajuk Tak Hanya Diam, dirilis pada 2007 silam.

Lirik lagu ini mempunyai makna yang mendalam yaitu menceritakan betapa beratnya ujian kehidupan tapi manusia tidak boleh menyerah akan keadaan.

Berikut chord Sang Penghibur dari Padi Reborn:

[Intro] Am C F E E

Am C F E E

Am C F E E Am

Am Em

setiap perkataan yang menjatuhkan

F C E

tak lagi ku dengar dengan sungguh

Am Em

juga tutur kata yang mencela

F Dm E

tak lagi ku cerna dalam jiwa

Am Em

aku bukanlah seorang yang mengerti

F C E

tentang kelihaian membaca hati

Am Em

ku hanya pemimpi kecil yang berangan

F Dm E

tuk merubah nasibnya

[Chorus]

C G Dm

oh.. bukankah ku pernah melihat bintang

Am G

senyum menghiasi sang malam

C G Dm

yang berkilau bagai permata

Am G Am C

menghibur yang lelah jiwanya

F E

yang sedih hatinya

Am C

yang lelah jiwanya

F E E Am

yang sedih hatinya

Am Em

ku gerakkan langkah kaki

F C E

di mana cinta akan bertumbuh

Am Em

ku layangkan jauh mata memadang

F Dm E

tuk melanjutkan mimpi yang terputus

Am Em

masih ku coba mengejar rinduku

F C E

meski peluh membasahi tangan

Am Em

lelah penat tak menghalangiku

F Dm E

menemukan bahagia yee..

[Chorus]

C G Dm

oh.. bukankah ku pernah melihat bintang

Am G

senyum menghiasi sang malam

C G Dm

yang berkilau bagai permata

Am G F

menghibur yang lelah jiwanya

E

yang sedih hatinya

F

yang lelah jiwanya

E

yang sedih hatinya

[Interlude] F E F

E

yang lelah jiwanya

[Chorus]

C G Dm

oh.. bukankah ku bisa melihat bintang

Am G

senyum menghiasi sang malam

C G Dm

yang berkilau bagai permata

Am G C

menghibur yang lelah jiwanya

G Dm

bukankah hidup ada perhentian

Am G C

tak harus kencang terus berlari

G Dm

ku helakan nafas panjang

Am G Am C

tuk siap berlari kembali

F E

berlari kembali

Am C

melangkahkan kaki

F E

menuju cahaya

Am C F

bagai bintang yang bersinar

E

menghibur yang lelah jiwanya

Am C F

bagai bintang yang berpijar

E Am

menghibur yang sedih hatinya

