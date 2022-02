Fuji Minta Pacaran dengan Thariq Halilintar Tanpa Kamera, Ngaku Ingin Nikmati Momen Berdua

TRIBUNNEWS.COM - Diketahui Fujianti Utami Putri atau Fuji tengah berpacaran dengan Thariq Halilintar.

Hubungan asmara tersebut sekira sudah berjalan hampir satu bulan sejak Januari 2022, kemarin.

Lantas, Fuji mengungkapkan keinginannya saat berpacaran dengan sang kekasih.

Hal ini disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Fuji an, Senin (14/2/2022).

Fuji ngaku ingin pacaran tanpa kamera dengan Thariq Halilintar agar bisa nikmati momen berdua. (Instagram @fuji_an)

Fuji menerangkan, ingin berpacaran dengan Thariq Halilintar tanpa disorot kamera.

Meski begitu, ia menegaskan bukan berarti benci kamera atau jadi perhatian publik.

"When there's no camera, bukan maksutnya aku benci kamera nggak sama sekali."

"Itu juga kerja kita, I like entertainment juga," kata Fuji.

Adik ipar Vanessa Angel ini, ingin menghabiskan waktu berdua dan menikmati momen tersebut.

Tanpa adanya kamera, Fuji dan Thariq Halilintar lebih bisa mengekspresikan diri masing-masing.

Baca juga: Ayah Fuji Apresiasi Thariq Halilintar yang Berani Datangi Rumahnya, Faisal: Lelaki Bertanggung Jawab

Baca juga: Thariq Halilintar Ingin Nikah Muda dengan Fuji An, Sudah Bahas Tanggal Pernikahan? Faisal: Alamak