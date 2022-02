Chord Dasar Jika Engkau Bersedih - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Jika Engkau Bersedih, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Jika Engkau Bersedih ini termuat di album kelima mereka yang bertajuk Tak Hanya Diam, dirilis pada 2007 silam.

Berikut ini chord Jika Engkau Bersedih dari Padi Reborn

[Verse 1]

C

jika engkau bersedih

Em

pastilah ini ada maksudnya

Am

andai engkau bisa tertawa

G

seharusnya bahagia

C

dan jika karma itu ada

Em

berpeganglah atas hatimu

Am

karena kau tak akan bisa

F A# G#

mengabaikan takdirmu

[Chorus]

C Gm

tak perlu engkau terus bersedih

F A# G#

seperti dulu melemahkan niatmu

C Gm

sudahi saja tangismu

F G# A#

tetapkan hati berjuang bersama lagi

[Verse 2]

C

taukah engkau bahwa

Em

cinta itu adalah anugerah

Am

sama seperti adanya

G

hidup kita hidup ini

C

mengertikah engkau bahwasanya

Em

gagal itu bukanlah kekalahan

Am

selama kau memahami apa

F A# G#

yang menguji hatimu

[Chorus]

C Gm

tak perlu lagi engkau bersedih

F A# G#

seperti dulu melemahkan niatmu

C Gm

semoga bertemu kembali

F G# A#

tetapkan hati berjuang bersama lagi

[Interlude] G...

[Chorus]

C Gm

tak perlu engkau terus bersedih

F A# G#

seperti dulu melemahkan niatmu

C Gm

semoga bertemu kembali

F G# A#

mengingat hari berjuang bersama lagi

[Intro] C Gm F A# G#

C Gm F G# A#

C A# G# (4x)

C A# G#

tak usah lagi bersedih

C A# G#

tak perlu terus bersedih

C A# G#

tak usah lagi bersedih

C A# G#

tak perlu terus bersedih

