Sinopsis Triple 9, Persekongkolan Polisi Korup dan Kelompok Penjahat, Tayang di TransTV

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis film Triple 9 yang akan tayang malam ini, Kamis (17/2/2022) di TransTV pukul 21.30 WIB.

Film Triple 9 berkisah tentang sekelompok penjahat yang bekerja sama dengan polisi korup untuk merencanakan pencurian terbesar di seluruh kota.

Dirilis pada 26 Februari 2016 di Amerika Serikat, film Triple 9 berdurasi 115 menit.

Sutradara film ini adalah John Hillcoat.

Sementara itu, penulis film Triple 9 adalah Matt cook.

Film ini dibintangi oleh sederet artis di antaranya Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie.

Triple 9 mendapatkan 4 nominasi dari 2 award yang berbeda, di antaranya, best music, best thriller, best thriller tv spot, dan best international actor.

Sebelum menontonnya, simak sinopsis film Triple 9 dikutip dari Imdb.com , Kamis (17/2/2022).

Pada suatu hari terdapat dua polisi korup di Atlanta.

Mereka bernama Michael Atwood dan Russell Welch.