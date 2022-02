Chord Dasar Masih - Rossa: Aku Masih Menyayangimu dan Aku Masih Cinta Padamu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord dasar lagu Masih - Rossa di dalam artikel ini.

Lagu Masih telah dirilis Rossa 1 tahun lalu di kanal YouTubenya.

Musik video Masih telah ditonton 5,1 juta kali dan mendapatkan like sejumlah 371 ribu hingga saat ini, Jumat (18/2/2022).

Baca juga: Chord Gitar Dasar Lagu The Joker and The Queen - Ed Sheeran feat Taylor Swift, Kunci dari C

Baca juga: Chord Kunci Gitar Honne Unknown

Berikut chord dasar Masih - Rossa:

Intro : D Bm C



D Bm

Sulit ku melangkah pergi

C A

Bila kau masih disini

D Bm

Gagal diriku melupa

C A

Tiap engkau menyapa



Reff :

D Bm

Aku masih menyayangimu

B Em A

Aku masih cinta padamu

D Bm

Bila masih saja kita bertemu

Em A

Semakin susah hati ini untuk

D

Melupakanmu



D Bm

Telah kuhapus fotomu

C A -E/G#

Dari bingkai di kamarku

F#m Bm

Tapi masih ada wajahmu

Em A

Singgahi mimpi-mimpi



Reff :

D Bm

Aku masih menyayangimu

B Em A

Dan aku masih cinta padamu

D Bm

Bila masih saja kita bertemu

Em A

Semakin susah hati ini untuk

D

Tuk melupakanmu..ooo yee



C Bm

Selalu.. kau buatku

Am G

Luluh dengan kata katamu

C Bm

Semakin.. kuhindari

Am B

Semakin aku ingin bertemu



Reff : Overtune

E C#m

(Aku masih menyayangimu)

C# F#m

(Dan aku masih cinta padamu)

B E C#m

Bila masih saja kita bertemu

F#m B

Semakin susah hati untuk lupakanmu



E C#m

Aku masih menyayangimu

C# F#m B

Dan aku masih cinta padamu

G#m C#m

Bila masih saja kita bertemu

F#m B

Semakin susah hati ini untuk



Outro : E C#m



A

Melupakanmu

E

Tuk melupakanmu

Baca juga: Chord Dasar Heavy Rotation - JKT48, Kunci C: I Want You I Need You I Love You di Dalam Benakku

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Bale Pulang II - Toton Caribo feat Justy Aldrin: Ombak Su Bawa Jauh Jauh Jauh

(Tribunnews.com)