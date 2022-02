Chord Dasar Ode - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari G

Grup Band Padi Reborn menghibur pengunjung Lippo Mall Kemang dalam acara Magnificent Seven with Padi Reborn di Jakarta, Jumat (27/9/2019). Acara tersebut digelar untuk merayakan ulang tahun yang ke-7 Lippo Mall Kemang. TRIBUNNEWS/HO

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Ode, lagu yang dipopulerkan oleh Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Ode ini termuat di album Tak Hanya Diam, album kelima Padi yang dirilis pada 2007 silam.

Berikut chord Ode dari Padi Reborn:

[Verse:]

G

semua cerita tentangmu

Em

yang masih tersimpan di dalam benakku

D C

meresap di jiwaku memenuhi ruang hatiku

G

seperti cahaya mentari

Em

yang hadir terangi hidupku terangi jalanku

D C

belum tentu memaknai semua

G Bm

dan aku takkan melupakan

Am

semua yang indah

C D

yang pernah engkau ucapkan

G

meski kau telah berlalu tak lagi di sisi

Em

namun cintamu akan tetap hidup

D C

tak terhapuskan tak tergilas oleh waktu

G Bm

dan aku takkan melupakan

Am C D

semua yang indah yang pernah engkau berikan

G Bm Dm

cintaku tak henti mengalir untukmu

Am C

mengenangmu adalah hal terindah

D

yang pernah aku alami

[interlude] G Bm Am F G

G D Am C

G D Am G

G Bm

dan aku tak akan pernah melupakan

Am C D

semua yang indah yang pernah engkau ungkapkan

G Bm Dm

setiap pesan yang terukir di hati

Am C D G

semoga damai selalu bersamamu

Am C D G

semoga damai selalu bersamamu

Baca juga: Chord Dasar Teruslah Bernyanyi - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari A

Baca juga: Chord Dasar Jika Engkau Bersedih - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari C

Baca juga: Chord Dasar Terluka - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari Bm

(Tribunnews.com)

Chord Gitar Padi Lainnya