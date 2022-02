Jadwal Acara TV Hari Ini, Senin 21 Februari 2022: Yowis Ben di Trans 7, Detective Conan di NET TV

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal acara TV yang tayang hari ini, Senin (21/2/2022) di Trans 7, TRANS TV, RCTI, SCTV, dan NET TV.

Tonton berbagai acara TV menarik dan seru untuk menemani momen bersama keluarga.

Jangan lewatkan tayangan Yowis Ben hingga Misteri Dunia di Trans 7.

Sementara di NET TV ada Detective Conan yang akan tayang pukul 12.00 WIB.

Dan siang hari pukul 13.30 WIB tayang Movie Shinbi's House.

Berikut jadwal acara TV di Trans 7, TRANS TV, SCTV, RCTI dan NET TV yang telah dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber.

Trans 7

00:30-02:30 Theater



02:30-03:00 Ojol Story



03:00-03:30 Buyar



03:30-04:00 Warga +62



04:00-04:30 Poros Surga



04:30-05:00 Cahaya Pagi



05:00-05:30 Islampedia



05:30-06:00 Ragam Indonesia



06:00-07:00 Redaksi Pagi



07:00-07:30 Spotlite



07:30-08:00 Selebrita Pagi



08:00-09:00 Yowis Ben

Yowis Ben The Series tayang di Trans 7

09:00-10:30 Becanda Pagi



10:30-11:00 Heits Abis



11:00-11:30 Trending



11:30-12:00 Banting Stir



12:00-12:30 Si Unyil



12:30-13:00 Bocah Petualang



13:00-13:30 Si Otan



13:30-14:15 Indonesiaku



14:15-15:15 Redaksi Sore



15:15-16:15 Jejak Si Gundul



16:15-17:15 Makan Receh



17:15-18:00 Seleb Expose



18:00-19:00 On The Spot



19:00-20:15 The Police



20:15-21:30 Anak Sekolah



21:30-22:45 Lapor Pak



22:45-23:15 Krim Malam



22:45-00:15 Redaksi Malam



23:15-23:45 Misteri Dunia

TRANS TV