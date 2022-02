Chord Dasar Heavy Rotation - JKT48: I Want You, I Need You, I Love You

TRIBUNNEWS.COM - Simak inilah chord dasar dan lirik lagu berjudul Heavy Rotation yang dinyanyikan oleh JKT48.

Lagu Heavy Rotation termasuk dalam album pertama JKT48 yang bertajuk Heavy Rotation (2013).

Chord Dasar Heavy Rotation - JKT48:

Intro : C F C F C F C F G...

C

I want you (I want you)

Em

I need you (I need you)

Am

I love you (I love you)

C Dm

di dalam benakku

F G

Keras berbunyi

C Am

irama mu usi ik ku,

Dm G C

heavy rotation

Musik : C Dm F G C Am C

C

seperti popcorn

Em

yang meletup-letup

Am F G

kata-kata suka menari-nari

C Em

wajahmu suaramu selalu ku ingat

Am F G

membuatku menjadi tergila-gila

F G C Am

oh senangnya miliki prasaan ini

F Dm G

ku sangat merasa beruntung

[Reff 1:]

C

I want you (I want you)

Em

I need you (I need you)

Am

I love you (I love you)

C Dm

bertemu denganmu

F G

semakin dekat

C Am

jarak di antara kita,

F Dm G

maximum high tention

C

I want you (I want you)

Em

I need you (I need you)

Am

I love you (I love you)

C Dm

di lubuk hatiku

F G

rasa sayang yang

C Am

terus menerus meluap,

Dm G C

heavy..rotation

..C F C

C Em

dalam kehidupan setiap manusia

Am F G

brapa kali bisa rasakan cinta

C Em

jika ada satu cinta tak terlupa

Am F G

ku akan merasa sangat bahagia

F G C Am

mungkin seperti perasaan sekuntum

F Dm G

bunga saat dia akan mekar

[Reff 2:]

C

I feel you (I feel you)

Em

I touch you (I touch you)

Am

I hold you (I hold you)

C Dm

di dalam mimpiku

F G

angan-anganku

C Am

menjadi semakin besar,

F Dm G

oh it’s my imagination

C

I feel you (I feel you)

Em

I touch you (I touch you)

Am

I hold you (I hold you)

C Dm

perasaan ini

F G

ku sangat ingin

C Am

mengutarakan padamu,

Dm G Am

heavy rotation

..C F Em C G F C

C Em

yang selalu ku dengarkan favorite a song

Bb Am Dm C

seperti lagu yang ku suka

F E

ku ulang terus tanpa henti

C Am

twenty four hours a day

F E G

oh baby the only request is you

[Reff 3:]

C

I want you (I want you)

Em

I need you (I need you)

Am

I love you (I love you)

C Dm

bertemu denganmu

F G

semakin dekat

C Am

jarak di antara kita,

F Dm G

maximum high tention

C

I want you (I want you)

Em

I need you (I need you)

Am

I love you (I love you)

C Dm

di lubuk hatiku

F G

rasa sayang yang

C Am

terus menerus meluap,

Dm G C

heavy rotation

Dm G C

heavy rotation

