Ade Govinda Ungkap Kesannya Saat Hadir di Edisi Perdana Ajang Pencarian Bakat The Next Vibes

Para bintang tamu yang hadir dalam edisi pertama ajang pencarian bakat The Next Vibes

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ade Govinda hadir dalam edisi perdana gelaran ajang pencarian bakat The Next Vibes.

Ajang yang dimotori oleh platform kolaborasi Eventori digadang-gadang akan jadi ajang pencarian bakat dengan hadiah terbesar di Indonesia.

Saat hadir dan tampil dalam acara yang akan tayang di YouTube itu, Ade Govinda terkesan dengan ajang pencarian bakat itu.

"Ini sebuah ajang kompetisi yang sangat menarik dan membuka peluang bagi siapa aja untuk ikutan," kata Ade Govinda dalam jumpa pers virtual, Selasa (22/2/2022).

"Menariknya kompetisi ini yang digelar Eventori tidak hanya di bidang nyanyi atau band aja, tapi di semua bidang yang memungkinkan para peserta menunjukkan bakat terbaiknya. Sebuah kesempatan bagus buat mereka," lanjut Ade.

The Next Vibes terbuka bagi semua ragam pertunjukan, seperti menyanyi, menari, band, presenter, akting, sulap, stand up comedy, modelling, dan sebagainya.

Ajang tersebut menyediakan hadiah dengan total sebesar Rp 1 Miliar untuk pemenangnya.

Digital Media Business Manager Eventori Ferally Mahardika mengatakan selama dua tahun mereka telah melakukan sejumlah pencarian bakat dan kompetisi dengan respons yang sangat baik.

"Karena itu, sebagai perwujudan visi Eventori, kami menggelar The Next Vibes sebagai ajang pencarian bakat online terbesar dengan hadiah total Rp 1 miliar,” kata Ferally Mahardhika.

Dengan tingkat penetrasi internet yang semakin luas, Ferally yakin acara ini benar-benar membuka peluang tanpa sekat jarak dan wilayah.

Sepanjang 2022, kompetisi akan digelar dalam tiga putaran dan pada akhir tahun akan digelar panggung spektakuler sebagai puncak dari ajang ini.

Untuk menguatkan program pencarian bakat terbesar ini, Eventori membuat program video yang diberi judul Nge-Vibes. Nge-Vibes akan tayang di Youtube The Next Vibes.

Selain mendapat hadiah uang Rp 1 miliar, para pemenang di kategori musik akan mendapat kesempatan memproduksi singel bersama Sony Music Indonesia.