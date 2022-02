Chord Dasar Bagai Langit dan Bumi - Via Vallen, Lengkap dengan Lirik Lagu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Bagai Langit dan Bumi, lengkap dengan lirik lagunya.

Lagu Bagai Langit dan Bumi dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Via Vallen.

Lagu Bagai Langit dan Bumi ini diciptakan oleh Lasio dan dirilis dalam album OM. Sera Best of Via Vallen by Khatulistiwa Record.

Video klip lagu Bagai Langit dan Bumi pertama diunggah pada YouTube Khatulistiwa Record pada 11 Mei 2018 lalu.

Chord gitar dan lirik lagu Bagai Langit dan Bumi - Via Vallen:

[Intro] C..Em..F..C..

Dm..Em..Dm G C..

[*]

C Em

..Bagaikan langit dan bumi

F

Aku dan engkau

C

Selamanya takkan pernah

Dm

Bisa kan bersama

Am

Sadar ku siapa

G

yang tak pantas untuk

C

Bersanding denganmu..

C Em

..Usaplah air matamu

F

Relakan diriku

C

Usaplah air matamu

Dm

Tuk melukaimu..

Am

Tapi karena tak ada

G C

Restu dari orang tuamu..

[Reff]

F G

Setulus dalamnya rasa cintaku

C G Am

Tak cukup meyakinkan hati orang tuamu

Dm G

Sadar derajat harta yang ku punya

C

Tak sebanding denganmu..

F G

Ikhlaskan aku sudah ikhlaskan

C G Am

Terima saja wanita yang dipilihkan

Dm

Biar ku simpan saja

G C

Rasa ini.. di dasar hati..