Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Sempat Terpikir Program Bayi Tabung Usai Keguguran 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak mudah untuk Aurel Hermansyah menyandang gelar ibu, setelah melahirkan baby A pada Selasa (22/2/2022) pukul 07.40 WIB.

Pasalnya, Aurel Hermansyah sempat keguguran diawal-awal kandungannya sembilan bulan lalu. Tak lama kemudian, ia pun diberi kepercayaan untuk hamil lagi.

Atta Halilintar menceritakan semua kronologinya. Ia mengakui, tidak butuh waktu lama untuk Aurel Hermansyah dipercaya Allah SWT hamil lagi.

"Jadi dua minggu setelah keguguran, cek lah di rumah. Eh ternyata positif hamil," kata Atta Halilintar dalam jumpa pers virtual, Kamis (24/2/2022).

"Kami engga nyangka. Karena awalnya kami berpikir akan melakukan bayi tabung supaya segera dapat momongan," sambungnya.

Ketika Aurel positif hamil lagi, Atta langsung berkomunikasi dengan dokter kandungan di RSIA Bunda Menteng, Jakarta Pusat.

"Cuma kata dokter waktu itu diminta sabar sampai kandungannya berusia tiga bulan. Kata dokter kalau emang rezekinya pasti akan dikasih lagi," ucapnya.

Atta Halilintar mencium kening Aurel sebelum persalinan. (Instagram @attahalilintar)

Tentunya Atta dan Aurel menjalani waktunya tersebut dengan rasa penasaran yang tinggi, apakah benar Allah SWT mempercayakan mereka anak lagi.

"Ketika sudah tiga bulan, cek kandungan dan benar diberikan kepercayaan lagi Aurel hamil," ungkapnya.

Atta mengamu ia dan Aurel pasca keguguran sempat tak bisa berkata-kata selama satu pekan. Setelahnya, mereka bangkit dan melakukan program memiliki anak lagi.

"Istri saya semangat buat hamil lagi, tanpa ada kesedihan yang membekas. Sampai kami tidak percaya tuhan memberikan lagi dengan cepat. Dua minggu paska keguguran dikasih lagi," jelasnya.

Hingga Hari Perkiraan Lahir (HPL) nya tiba, Atta Halilintar menyebut hari itu adalah hari paling indah untuknya dan Aurel Hermansyah.

"Saat itu jadi satu hari paling indah, amazing, merinding, dari air matanya dan getaran badannya gabisa digambarin. The best dat of my life saat melihat bayi keluar," ujar Atta Halilintar.