Chord Gitar dan Lirik Lagu Kirana - Dewa 19: Manis Seperti Mereka, Tulus Seperti Adanya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar lagu Kirana dari Dewa 19.

Lagu Kirana dirilis pada 1997, silam.

Kirana yang saat itu dinyanyikan oleh Ari Lasso, masuk di album Pandawa Lima.

Kirana - Dewa 19

Verse 1:

Am F G Dm

Kucoba memahami, tempatku berlabuh

Am F G Bb

Terdampar di keruhnya, satu sisi dunia

Am F G Dm

Hadir di muka bumi, tak tersaji indah

Bb Eb Gm - Bb - Gm - Bb

Kuingin rasakan cinta

Verse 2:

Am F G Dm

Lusuh lalu tercipta, mendekap diriku

Am F G Bb

Hanya usang sahaja, kudamba Kirana

Am F G Dm

Ratapan mulai usang, nur yang kumohon

Bb Eb Gm - Bb - Gm - Bb

Kuingin rasakan cinta

Reff 1:

Dm F C Am G Em

Manis... seperti mereka

Verse 3:

Am F G Dm

Ayah bunda tercinta, satu yang tersisa

Am F G Bb

Mengapa kau tiupkan, nafasku ke dunia

Am F G Dm

Hidup tak kusesali, mungkin kutangisi

Bb Eb Gm - Bb - Gm - Bb

Kuingin rasakan cinta

Verse 4:

Am F G Dm

Peluhku pun mengering, menanti jawabmu

Am F G Bb

Takkan pernah usai, cintaku padamu

Am F G Dm

Hanya kata yang lugas, yang kini tercipta

Bb Eb Gm - Bb - Gm - Bb

Kuingin rasakan cinta

Bridge:

Eb Bb

Semakin jauh, ku melangkah

F C G

Semakin perih, jejak langkahku

Eb Bb F

Hariku pun semakin sombong

Am C G Bb Eb Gm - Bb - Gm - Em

Meski hidup terus berjalan, terus berjalan

Verse 5:

Bm G A Em Bm - G - A - C

Kirana jamah aku, jamahlah rinduku

Bm G A Em C - F - Am - C - Am - C

Hanya wangi terurai, yang dapat kucumbu

Verse 6:

Bm G A Em

Ayah bunda tercinta, satu yang tersisa

Bm G A C

Mengapa kau tiupkan, nafasku ke dunia

Bm G A Em

Hidup tak kusesali, mungkin kutangisi

C F Am - C

Kuingin rasakan cinta

Reff 2:

Em G D Bm A F#m

Manis seperti mereka,

Em G D Bm A F#m

tulus seperti adanya,

Em G D Bm A F#m

Suci seperti dirimu,

Em G D Bm A F#m

ingin rasakan cintamu

Int: Bm G A Em Bm G A C

Bm G A Em C F Am C Am C

End Verse:

Bm G A Em

Kirana jamah aku, jamahlah rinduku

Bm G A C

Takkan pernah usai, cintaku padamu

Bm G A Em

Hanya kata yang lugas, yang kini tercipta

C F Am - C - Am - C

Kuingin rasakan cinta

(Tribunnews.com)