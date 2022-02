Ungkap Perasaannya Saat Anak Lahir, Atta Halilintar: Amazing

TRIBUNNEWS.COM - Kelahiran anak pertamanya pada 22 Februari 2022 merupakan satu di antara hari terindah dalam hidup youTuber Atta Halilintar.

Suami Aurel Hermansyah itu, merasakan sesuatu yang membuatnya sangat bahagia dan belum pernah dirasakan sebelumnya.

"Hari paling amazing dan feeling-nya itu enggak pernah aku rasakan sebelumnya," ujar Atta Halilintar saat konferensi kelahiran Baby A secara virtual, Kamis (24/2/2022).

Atta mengaku badannya terasa bergetar ketika melihat buah hatinya lahir.

"Merindingnya, air matanya, getaran badan, itu enggak bisa aku gambarkan lagi karena the best day of my life ketika lihat anak keluar ditarik dokter Ivan dan dokter-dokter lain," terang Atta.

YouTuber berusia 27 tahun itu semakin terharu saat pertama kali mendengar suara tangisan Baby A.

Saat itu Atta bahkan seperti tidak percaya kalau dia telah resmi menjadi ayah anak satu.

"Feeling-nya luar biasa banget. Apalagi pas (Baby A) nangis itu kepalaku kayak 'ini beneran ya aku punya anak ya' terus-terusan sampai bengong dan diam," cerita Atta.

Sebagai informasi, istri Atta, Aurel Hermansyah, pernah mengalami keguguran pada kehamilan pertamanya.

Pelantun "Kepastian" itu kembali diberikan rezeki mengandung anak beberapa pekan setelah kejadian memilukan itu. Atta mengucap syukur kembali diberikan kepercayaan oleh Tuhan secepat itu.

"Ya Allah terima kasih banget untuk Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih untuk semua keluarga, yang support dan hadir di rumah sakit," ucap Atta.

Aurel Hermansyah, Atta Halilintar, dan Baby A (Tangkapan layar YouTube AH) (Tangkapan layar YouTube AH)

Adapun anak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang saat ini masih dipanggil Baby A lahir pada Selasa (22/2/2022).

Aurel Hermansyah melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan itu lewat metode persalinan caesar.