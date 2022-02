Bintang All Of Us Are Dead Yoon Chan Young Positif Covid-19

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Bintang serial drama “All of Us Are Dead”, Yoon Chan Young didiagnosis positif Covid-19.

Dilansir dari Soompi, Jumat (25/2/2022), Yoon Chan Young menggunakan alat tes mandiri Covid-19 sebelum syuting variety show JTBC, Ask Us Anything pada 24 Februari.

Setelah itu, hasilnya Yoon Chan Young dinyatakan positif terkena virus, ia segera menghentikan semua aktivitas dan menjalani tes PCR. Dengan begitu, pihak Ask Us Anything memutuskan untuk membatalkan syuting sepenuhnya.

Hari ini tes PCR Yoon Chan Young sudah keluar dan dinyatakan positif Covid-19.

“Hasil tes PCR Yoon Chan Young kembali positif Covid-19,” kata agensi.

Agensi mengatakan bahwa Yoon Chan Young tidak memiliki gejala apapun, dia juga sudah menerima vaksinasi Covid-19 sebanyak dua kali.

“Yoon Chan Young sebelumnya menerima dua dosis vaksin, dan dia saat ini tidak memiliki gejala apapun. Dia akan mematuhi pedoman karantina dari otoritas kesehatan pemerintah," tutur agensi.

Yoon Chan-young merupakan aktor Korea Selatan yang kini tengah naik daun berkat drama All of Us Are Dead.

Dalam drama tersebut Yoon Chan Young berperan sebagai Lee Cheong San, merupakan siswa paling gesit di antara yang lainnya saat dikejar zoombie.

Lee Cheong San merupakan sahabat Nam On Jo, dia juga menyukainya namun cintanya bertepuk sebelah tangan.

Sementara itu Yoon Chan Young baru-baru ini telah syuting untuk episode mendatang dari The Sixth Sense 3, tvN sebagai bintang tamu.