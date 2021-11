Sinopsis Secret Royal Inspector & Joy, Dibintangi Taecyeon 2PM dan Kim Hye Yoon, Tayang 8 November

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis dan daftar pemain drama Secret Royal Inspector & Joy.

Secret Royal Inspector & Joy merupakan drama Korea komedi kolosal yang akan tayang perdana pada Senin (8/11/2021), besok.

Drama ini hadir setiap Senin dan Selasa di tvN pukul 22.30 waktu Korea Selatan.

Selain dapat disaksikan melalui jaringan aslinya, Secret Royal Inspector & Joy juga tayang di situs streaming VIU setiap Selasa dan Rabu.

Dikutip dari asianwiki.com, Secret Royal Inspector & Joy disutradarai oleh Yoo Jong-Sun.

Sebelumnya, Yoo Jong-Sun juga menyutradarai drama Descendants of the Sun dan What’s Wrong With Secretary Kim.

Drama ini dibintangi oleh aktor papan atas yang juga merupakan anggota boygroup 2PM, Taecyeon.

Dengan pemeran utama Secret Royal Inspector & Joy adalah Kim Hye Yoon.

Sinopsis Drama Secret Royal Inspector & Joy

Ra Yi-Eon (Taecyeon) memiliki impian membeli restoran pangsit kecil dan menjalankan bisnisnya.