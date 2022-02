Chord Dasar Pesawat Kertas 365 Hari - JKT48, Kunci G: Ku Tatap Langit di Pagi Hari

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord dasar dan lirik lagu Pesawat Kertas 365 Hari yang dinyanyikan oleh idol grup JKT48.

JKT48 mengunggah video klip Pesawat Kertas 365 Hari di kanal YouTube-nya pada 13 Mei 2020.

Hingga kini, video klip Pesawat Kertas 365 Hari telah ditonton lebih dari 413 ribu kali.

Selengkapnya, simak chord dasar berikut ini.

Chord Dasar Pesawat Kertas 365 Hari - JKT48

Intro:

G D Em C D G

Verse:

G D

Ku tatap langit di pagi hari

Em D

Ku awali hari dengan doa

C D Bm Em

Semoga satu hari ini bisa

C D

Dipenuhi oleh senyum

G D

Walaupun terkadang hujan turun

Em D

Dan air mata juga mengalir

C D Bm Em

Di hari yang tak berjalan dengan mulus

C D G

Besokpun tetap semangat

Pre Chorus:

C G

Di dalam mimpiku selalu

C B

Terlihat ada diriku sendiri

C D Bm Em

Yang dengan bebasnya melakukan semua

C D

Hal yang ingin aku lakukan

Reff:

G D

Hidup bagaikan pesawat kertas

Em D

Terbang dan pergi membawa impian

C D Bm Em

Sekuat tenaga dengan hembusan angin

C D

Terus melaju terbang

G D

Jangan bandingkan jarak terbangnya

Em Dm G

Tapi bagaimana dan apa yang dilalui

C D Bm Em

Karena itulah satu hal yang penting

C D G

S,lalu sesuai kata hati

C D G

Sanbyaku rokujugo nichi

G D Em C D G

G D

Di saat terlihat bintang-bintang

Em D

Atau malam yang gelap gulita

C D Bm Em

Pada saat semangatmu hilang carilah

C D G

Orang lain dan bicara

Pre Chorus:

C G

Manusia tidaklah pernah

C B

Ditinggal sendirian saja

C D Bm Em

Terkadang kita tak menyadari

C D

Hal baik disekitar kita

Reff:

G D

Hidup bagaikan pesawat kertas

Em D

Terbang dan membawa cinta kita semua

C D Bm Em

Sayap yang terbentang dengan percaya diri

C D

Dilihat semua orang

G D

Walau tak tahu cara melipatnya

Em Dm G

Suatu saat pasti akan berhasil lalu terbang

C D Bm Em

Kepakan harapan yang menerbangkannya

C D G

Ya mari nikmatilah

C D G

Sanbyaku rokujugo nichi

Interlude

C D Bm Em

C D G

C D B Em C D

Reff:

G D

Hidup bagaikan pesawat kertas

Em D

Terbang dan pergi membawa impian

C D Bm Em

Sekuat tenaga dengan hembusan angin

C D

Terus melaju terbang

G D

Jangan bandingkan jarak terbangnya

Em Dm G

Tapi bagaimana dan apa yang dilalui

C D Bm Em

Karena itulah satu hal yang penting

C D G

Slalu sesuai kata hati

C D G

Sanbyaku rokujugo nichi

G Bm C Cm

Ayo terbanglah (coba terbanglah)

G Bm C Cm

Ayo terbanglah (coba terbanglah)

G Bm C Cm

Ayo terbanglah (coba terbanglah)

Baca juga: Chord Dasar Semua Tentang Kita - Peterpan, Kunci dari C: Waktu Terasa Semakin Berlalu

Baca juga: Lirik dan Chord Fortune Cookie In Love - JKT 48: Please, Oh Baby Lihatlah Diriku

Baca juga: Chord Dasar Heavy Rotation - JKT48, Kunci C: I Want You I Need You I Love You di Dalam Benakku

(Tribunnews.com)

Chord Gitar lainnya