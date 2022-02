Chord Dasar Semua Tentang Kita - Peterpan, Kunci dari C: Waktu Terasa Semakin Berlalu

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord dasar lagu Semua Tentang Kita yang dipopulerkan oleh grup musik, Peterpan.

Lagu Semua Tentang Kita merupakan singel dari album pertama Peterpan yang bertajuk Taman Langit.

Album tersebut dirilis pada 2003 oleh label Musica Studio's.

Semua Tentang Kita - Peterpan

Intro: C G Am Em F C Am G [2x]

Chorus:

C G Am Em

Waktu Terasa Semakin Berlalu

F C Am G

Tinggalkan Cerita Tentang Kita

C G Am Em

Akan Tiada Lagi Kini Tawamu

F C Am G

Tuk Hapuskan Semua Sepi Di Hati

Reff:

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Aku Dan Dia

F C Am G

Dan Kita Bersama Saat Dulu Kala

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Masa Yang Indah

F C Am G

Saat Kita Berduka Saat Kita Tertawa

Instrumen: C G Am Em F C Am G [2x]

C G Am Em

Teringat Di Saat Kita Tertawa Bersama

F C Am G

Ceritakan Semua Tentang Kita

Reff 2:

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Aku Dan Dia

F C Am G

Dan Kita Bersama Saat Dulu Kala

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Masa Yang Indah

F C Am G

Saat Kita Berduka Saat Kita Tertawa

Outro:

C G Am Em F C Am G

