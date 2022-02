Rayakan 3 Tahun Pernikahan, Begini Ucapan Romantis Syahrini dan Reino Barack 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Syahrini, merayakan tiga tahun pernikahannya dengan sang suami, Reino Barack pada 27 Februari 2022.

Melalui akun Instagramnya, Syahrini membagikan ulang potret pernikahannya pada 2019 lalu.

“I love you more than ever (aku mencintaimu lebih dari apa pun). Happy 3rd Anniversary My Wounderful Husband Reino Barack,” tulis Syahrani, dikutip Senin (28/2/2022).

Reino Barack pun juga melakukan hal yang sama seperti Syahrini. Ia mengunggah foto pernikahannya yang mengenakan busana warna putih.

“Terima kasih telah membuat kami indah dengan membawa banyak tawa, cinta, dan sukacita,” ungkap Reino.

Terakhir, Reino pun menuliskan kata-kata romantis untuk sang istri, ia berjanji akan terus mencintai Syahrini.

“Selamat ulang tahun (pernikahan) Cintaku, aku mencintaimu dan untuk tahun-tahun yang akan datang Syahrini,” pungkas Reino.

Dengan begitu, postingan mereka langsung menuai reaksi dari warganet. Kebanyakan mereka memberikan selamat kepada Syahrini dan Reino Barack.

Adapun rekan-rekan artis yang juga memberikan selamat pada Syahrini dan Reino, di antaranya Yuni Shara, Melly Goeslaw, hingga Maia Estianty.

"Happy anniversary jamaaah, langgeng terus until jannah," tulis Melly Goeslaw di kolom komentar.

Untuk diketahui, Syahrini dan Reino Barack menikah pada 27 Februari 2019.

Pernikahan mereka berlangsung di Masjid Tokyo Camii, Jepang yang hanya dihadiri keluarga dan kerabat terdekat.