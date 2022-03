Film 'The Other Side' Segera Tayang di Bioskop, PH Bagi-bagi Tiket Menonton Gratis

Syakir Daulay dan Pamela Bowie bintangi film The Other Side.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Film 'The Other Side' dijadwalkan tayang di bioskop pada 17 Maret 2022.

Pihak rumah produksi Lingkar Film punya hadiah khusus untuk para penggemar novelnya dan sudah menantikan film tersebut.

Para penonton bisa mendapat subsidi uang senilai Rp 100 ribu dengan bergabung dalam platform Universal Broker.

Girry Pratama selaku produser Lingkar Film menjelaskan bahwa ia ingin penggemar The Other Side yang mayoritas remaja, bisa belajar investasi.

"Novel sudsh dibaca 23 juta. Sudah naik 23 kali lipat. Sebelum difilmkan mau kita viralin dlu. Kami join sama Universal Broker untuk yang beli akan dikasih akun berisi saldo Rp 100 ribu," kata Girry Pratama dalam jumpa pers virtual, Selasa (1/3/2022).

"Karena banyak investasi bodong yg sembarangan makanya dibuat ini, biar jelas karena ini dibawah OJK ya. Jadi diawasi jelas," terangnya.

Hendra Martono yang juga produser film tersebht menjelaskan bahwa selain memberikan subsidi Rp 100 ribu, pihaknya juga akan memberikan tiket gratis.

"Pertama tama saya sebagai prduser akan memberikan tiket gratis dengan syaratnya harus buka akun di Universal Broker dan harus like IG kita juga," tutur Hendra.

"Kenapa fokusnya pada saham, bahwa banyak sekali investasi bodong dikatakan investasi, harusnya investasi saham yang benar malah dikatakan judi. Buat nambah penghasilan mulai belajar saham di Universal Broker," bebernya.

Sekadar informasi, film The Other Side diadaptasi dari novel yang sudah dibaca sampai 23 juta dengan judul sama karya dari Alya Ranti.

Nama-nama beken seperti Syakir Daulay, Pamela Bowie, Amel Carla, Devina Karamoy dan Rizky Fachrel akan membintangi film tersebut.