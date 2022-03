Punya 23 Juta Pembaca, Novel The Other Side Akan Diangkat ke Layar Lebar

Alya Ranti penulis dari novel The Other Side.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah laris dibaca di Wattpad dengan 23 juta pembaca, novel The Other Side akan diadaptasi ke layar lebar.

Alya Ranti sebagai penulis novel tersebut sangat antusias dengan project film The Other Side

Ia menjelaskan awal mula wacana pembuatan film itu dibicarakan oleh rumah produksi Lingkar Film saat pembaca novelnya masih 13 juta.

"Jadi saat novel ini dibaca 13 juta kali mulai ada banyak PH yang menghubungiku untuk diadaptasi menjadi film. Tapi belum nemu PH yang pas di hati, sampai ketemu sama PH Lingkar Film baru cocok," kata Alya Ranti dalam jumpa pers visual, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Novel The Other Side Laris di Wattpad, Diangkat ke Layar Lebar, Sang Sutradara Ingin Bikin Gebrakan

Alya selaku penulis dapat kesempatan untuk ikut menggarap skenarionya dan melakukan casting untuk pemain.

"Aku terlibat di pembuatan skenario. Banyak diskusi untuk naskah dan casting," tutur Alya.

Pembaca dari novel The Other Side pun menyambut positif rencana adaptasi cerita tersebut menjadi sebuah film.

"Saat diumumkan ke pembaca, mereka juga suka dengan pilihan Lingkar Film. Aku suka banget the Other Side berada di tangan yang tepat," jelasnya.

"Saya berharap film ini nggak cuma menghibur tapi juga memberi nilai pembelajaran," ungkap Alya.