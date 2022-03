Jenguk Anak Atta dan Aurel, Rizky Billar: Insyaallah Jadi Pemudah Langkah Orangtua Menuju Surga

TRIBUNNEWS.COM - Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah telah dikaruniai anak pertama bernama Ameena Hanna Nur Atta yang lahir di tanggal cantik, Selasa (22/2/2022).

Banyak keluarga, kerabat, rekan sesama artis yang berkunjung untuk menjenguk Aurel Hermansyah dan keluarga.

Satu diantaranya adalah Rizky Billar dan Lesti Kejora.

Hal itu diketahui Tribunnews dari unggahan YouTube channel Cumicumi, Senin (1/3/2022).

Saat berkunjung ke rumah Atta, Rizky Billar terlihat menggendong anaknya, Muhammad Leslar Al-fatih Billar.

Kedatangan Rizky dan Lesti disambut baik oleh Aurel dan Atta.

Atta juga mengucapkan terima kasih kepada Rizky dan keluarga yang telah datang menjenguk bayinya.

"Thank you ya brow, thank you Ibu Lesti, makasih," kata Atta.

Rizky Billar dan Lesti terlihat kagum dengan Ameena yang cantik dan lucu.

"Alhamdulillah kita udah jenguk juga ya, alhamdulillah kita udah liat langsung bagaimana lucunya, bagaimana kecantikannya seorang Ameena," ujar Rizky Billar.