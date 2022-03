Chord Dasar Puing 2 - Iwan Fals, Kunci Gitar dari E: Perang Perang Lagi, Semakin Menjadi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Puing 2, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu Puing 2 ini termuat di album Mata Dewa, dirilis pada 1989 silam.

Lirik lagu Puing ini menceritakan tentang situasi yang diakibatkan oleh peperangan.

Berikut chord Puing 2 dari Iwan Fals

Intro : E . . .



Em D G

perang perang lagi .

C D G

semakin menjadi .

Am G F

berita ini hari .

Em C Em

berita jerit pengungsi . .

Em D G

lidah anjing krempeng .

C D G

berdecak keras beringas .

Am G F

melihat tulang belulang .

Em C Em

serdadu boneka yamg malang . . .

int . E

Em D G

tuhan tolong lah tuhan .

C D G

perang di hentikan .

Am G F

lihatlah ditanah yg basah .

Em C Em

air mata bercampur darah . . .

Em D G

bosankah telinga tuhan .

C D G

mendengar teriak dendam .

Am G F

jemukah hidung tuan .

Em C Em

mencium bau amis korban . .