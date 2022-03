Chord Gitar dan Lirik Lagu Kemesraan - Iwan Fals: Suatu Hari di Kala Kita Duduk di Tepi Pantai

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Kemesraan dalam artikel berikut ini.

Lagu Kemesraan dinyanyikan oleh penyanyi Iwan Fals.

Dirilis pada 1988, lagu ini masuk dalam album Iwan Fals yang bertajuk Antara Aku, Kau dan Bekas Pacarmu.

Lagu Kemesraan juga sempat di nyanyikan ulang oleh Iwan Fals, Noah, Nidji, Geisha, dan D'Masiv atau All Stars.

Video klip lagu tersebut diunggah di kanal YouTube Musica Studios pada 20 Juli 2016.

Bahkan kini lagu Kemesraan versi All Star viral di TikTok dengan kutipan lirik: suatu hari di kala kita duduk di tepi pantai.

Chord Gitar Lagu Kemesraan - Iwan Fals:

Intro : C F G C

C F

Suatu hari di kala kita duduk di tepi pantai

Dm F C

Dan memandang ombak di lautan yang kian menepi

C C7 F

Burung camar terbang bermain di derunya air

G F G C

Suara alam ini hangatkan jiwa kita

C F

Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam

Dm G C

Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta

C C7 F

Ada hati membara erat bersatu

G F G C C7

Getar seluruh jiwa tercurah saat itu

reff

F G C

Kemesraan ini... janganlah cepat berlalu

F G C

Kemesraan ini... inginku kenang selalu

Dm G C

Hatiku damai... jiwaku tenang di sampingmu

Dm G C

Hatiku damai... jiwaku tentram bersamamu

Video Klip Lagu Kemesraan - Iwan Fals:

