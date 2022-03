PROFIL NMIXX, Girl Group Baru dari JYP Entertainment, Debut dengan Single Album Ad Mare

TRIBUNNEWS.COM - NMIXX merupakan girl group baru di bawah naungan JYP Entertainment.

NMIXX terdiri dari 7 member yaitu Kyujin, Jinni, Sullyoon, Jiwoo, Bae, Haewon, dan Lily.

Mereka debut pada 22 Februari 2022 dengan single album Ad Mare.

Mengutip Hallyuidol, mama NMIXX merupakan gabungan dari huruf 'N' yang melambangkan now (sekarang), new (baru), dan (next) selanjutnya, serta kata 'MIX' yang melambangkan keragaman dan kombinasi.

NMIXX berarti 'kombinasi baru'.

Usia

Member NMIXX (Instagram @nmixx_official)

Ketuju member NMIXX adalah gadis kelahiran 2002 hingga 2006.

Member tertua adalah Lily (lahir 17 Oktober 2002).

Ia berusia 19 tahun ketika dia memulai debutnya dengan NMIXX.

Anggota termuda adalah Kyujin (lahir 26 Mei 2006).