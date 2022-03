Lirik dan Chord Gitar Bagai Langit dan Bumi

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Bagai Langit dan Bumi dari Via Vallen.

Lagu berjudul Bagai Langit dan Bumi yang dinyanyikan oleh Via Vallen dirilis pada 2019, lalu.

Baca juga: Chord dan Lirik Bertahan Terluka - Fabio Asher: Andaikan Kau Tahu Rasa Sayangku Melebihi Rasa Sakit

Lirik dan Chord Bagai Langit dan Bumi - Via Vallen

[Intro] C..Em..F..C..

Dm..Em..Dm G C..

[*]

C Em

..Bagaikan langit dan bumi

F

Aku dan engkau

C

Selamanya takkan pernah

Dm

Bisa kan bersama

Am

Sadar ku siapa

G

yang tak pantas untuk

C

Bersanding denganmu..

C Em

..Usaplah air matamu

F

Relakan diriku

C

Usaplah air matamu

Dm

Tuk melukaimu..

Am

Tapi karena tak ada

G C

Restu dari orang tuamu..

[Reff]

F G

Setulus dalamnya rasa cintaku

C G Am

Tak cukup meyakinkan hati orang tuamu

Dm G

Sadar derajat harta yang ku punya

C

Tak sebanding denganmu..

F G

Ikhlaskan aku sudah ikhlaskan

C G Am

Terima saja wanita yang dipilihkan

Dm

Biar ku simpan saja

G C

Rasa ini.. di dasar hati..

[Musik] Am..Em..F..G..

Am..Em..F..G..

[Kembali ke *]

[Kembali ke Reff 2x]

Dm

Biar ku simpan saja

G C

Rasa ini.. di dasar hati

[Outro] C..

Baca juga: Lirik dan Chord Hati-hati di Jalan - Tulus, Viral di Medsos: Kasih Sayangmu Membekas

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Hanya Ingin Kau Tahu - Repvblik: Di Sisa Akhir Nafas Hidupku

(Tribunnews.com)