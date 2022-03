Lirik dan Chord Hati-hati di Jalan - Tulus, Viral di Medsos: Kasih Sayangmu Membekas

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan chord gitar lagu Hati-Hati di Jalan yang dinyanyikan Tulus.

Hati-hati di Jalan baru dirilis pada 3 Maret 2022 kemarin.

Belum ada seminggu dirilis, Tulus berhasil menarik perhatian pendengar lewat lagu tersebut.

Bahkan, lagu ini juga tengah populer di sejumlah media sosial, seperti aplikasi TikTok, Spotify hingga Youtube.

Sampai artikel ini tayang, video lirik lagu Hati-hati di Jalan masuk daftar trending YouTube dengan 1,5 juta views.

Lirik dan Chord Gitar Lagu Hati-Hati di Jalan - Tulus:

[Intro] F B F B

F C Am Dm

Perjalanan membawamu

F B

Bertemu denganku

A Dm Gm

Ku bertemu kamu



F Fm A Dm

Sepertimu yang kucari

B

Konon aku juga

Am Dm Gm

Seperti yang kau cari

Dm F C#

Kukira kita asam dan garam

F Am

Dan kita bertemu di belanga

Dm C Gm

Kisah yang ternyata tak seindah itu

[Reff]

F Am Dm

Kukira kita akan bersama

C B

Begitu banyak yang sama

Gm C

Latarmu dan latarku

F Am Dm

Kukira takkan ada kendala

C B A

Kukira ini kan mudah

Gm Gm E C

Kau aku jadi kita

F A Dm

Kasih sayangmu membekas

F B

Redam kini sudah

Am Dm C

Pijar istimewa

F F A Dm

Entah apa maksud dunia

Cm C B

Tentang ujung cerita

Fm Dm Gm

Kita tak bersama

Dm G

Semoga rindu ini menghilang

F Am

Konon katanya waktu sembuhkan

Dm C Gm C

Akan adakah lagi yang sepertimu

[Reff]

F Am Dm

Kukira kita akan bersama

C B

Begitu banyak yang sama

Gm C

Latarmu dan latarku

F Am Dm

Kukira takkan ada kendala

C B A

Kukira ini kan mudah

Dm Gm

Kau melanjutkan perjalananmu

Am Am C F Am Dm

Ku melanjutkan perjalananku

F Am Dm

Kukira kita akan bersama

C B

Begitu banyak yang sama

Gm C

Latarmu dan latarku

F Am Dm

Kukira takkan ada kendala

C B A

Kukira ini kan mudah

Gm Gm E C

Kau aku jadi kita

E C F

Kukira kita akan bersama

Cm A Dm Cm F

Hati-hati di jalan

Video Lirik Lagu Hati-Hati di Jalan - Tulus:

