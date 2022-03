TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik dari lagu yang berjudul Bagai Langit dan Bumi yang dipopulerkan oleh Via Vallen.

Lagu berjudul Bagai Langit dan Bumi dirilis pada tahun 2019, lalu.

Baca juga: Chord Gitar Dasar Lagu Janji Manis - Masdo: Kasih Jangan Keterlaluan

Baca juga: Chord Dasar Akuma no Ko (OST. Attack on Titan) - Ai Higuchi, Kunci B: Sekai Wa Zankoku Da

Chord dan Lirik Lagu Bagai Langit dan Bumi - Via Vallen

[Intro] C..Em..F..C..

Dm..Em..Dm G C..

[*]

C Em

..Bagaikan langit dan bumi

F

Aku dan engkau

C

Selamanya takkan pernah

Dm

Bisa kan bersama

Am

Sadar ku siapa

G

yang tak pantas untuk

C

Bersanding denganmu..

C Em

..Usaplah air matamu

F

Relakan diriku

C

Usaplah air matamu

Dm

Tuk melukaimu..

Am

Tapi karena tak ada

G C

Restu dari orang tuamu..

[Reff]

F G

Setulus dalamnya rasa cintaku

C G Am

Tak cukup meyakinkan hati orang tuamu

Dm G

Sadar derajat harta yang ku punya

C

Tak sebanding denganmu..

F G

Ikhlaskan aku sudah ikhlaskan

C G Am

Terima saja wanita yang dipilihkan

Dm

Biar ku simpan saja

G C

Rasa ini.. di dasar hati..

[Musik] Am..Em..F..G..

Am..Em..F..G..

[Kembali ke *]

[Kembali ke Reff 2x]

Dm

Biar ku simpan saja

G C

Rasa ini.. di dasar hati

[Outro] C..

Video Klip

(Tribunnews.com)