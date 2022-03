Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Sudah Lewat - Kahitna: Tanpamu Cinta Tak Berarti

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Cinta Sudah Lewat merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Kahitna.

"Cinta Sudah Lewat" dirilis pada tahun 2003 lalu.

Dalam album tersebut, Mario Ginanjar dikenalkan sebagai vokalis baru Kahitna.

Kahitna - Cinta Sudah Lewat

[Intro]

D G D Am

D G

kadang ingin aku bertemu

Em A

dan berbagi..

D

waktu yang terlalui

Am G# G

sukar..tuk sadari

Em A

ku tak boleh..mengingini

[Reff]

D Bm Em

tanpamu..cinta tak berarti

A G F#m B

cinta sudah lewat

Em A

tak kukira kan begini

D Bm Em

mengapa..harus kau terikat

A G F#m B

meski tlah terucap

Em A D Am

hanya aku yang ada di hatimu..

D G

pernah kucoba menyisihkan

Em A

namun hati...

D

tak rela tuk akui

Am G# G

kenyataan...yang ada kasih

Em A

kau tak mungkin ada di sini

[Reff]

D Bm Em

tanpamu..cinta tak berarti

A G F#m B

cinta sudah lewat

Em A

tak kukira kan begini

D Bm Em

mengapa..harus kau terikat

A G F#m B

meski tlah terucap

Em A D C

hanya aku yang ada di hatimu..

F Em

bila memang cinta tak harus

F G

selalu miliki namun nyata

Em F

nyata mudah melupakan

[Reff Over]

F Dm Gm

tanpamu..semua tak berarti

C Bb Am D

cinta sudah lewat

Gm C

tak kukira kan begini

F Dm Gm

mengapa..harus kau terikat

C Bb Am D

meski tlah terucap

Gm F - Bb C F

hanya aku yang ada di hatimu

Dm Gm C Bb Am D

Gm C

tak kukira kan begini

F Dm Gm

mengapa..harus kau terikat

C Bb Am D

meski tlah terucap

Gm C

hanya aku yang ada di hatimu

Bb Gm F

hanya aku yang slalu di hatimu

[Outro]

F Dm Gm Bb F

Baca juga: Chord Dasar dan Lirik Lagu Cantik - Kahitna: Cantik Ingin Rasa Hati Berbisik

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Menikahimu - Kahitna: Menikah denganmu Menetapkan Jiwa

Baca juga: Chord Dasar Bila Saja Kau Disini - Yovie & Nuno: Kaulah Hasrat Rindu, Kaulah Dambaanku

(Tribunnews.com)