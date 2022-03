Angelina Sondakh Bebas, Mudjie Massaid Soroti Perubahan sang Kakak Ipar: Ibadahnya Lebih Kuat

TRIBUNNEWS.COM - Artis sekaligus mantan politikus Angelina Sondakh saat ini telah bebas dari penjara.

Diketahui, Angelina Sondakh sempat mendekam di penjara selama 10 tahun karena terbukti menerima kasus suap proyek Wisma Atlet tahun 2012.

Selaku adik ipar, Mudjie Massaid mulai menyoroti perubahan yang terjadi dalam diri Angelina Sondakh.

Mudjie mengaku Angelina Sondakh menjadi lebih kuat beribadah.

Hal itu disampaikan dalam kanal YouTube Selem OnCam News yang tayang pada Selasa (8/3/2022).

"Ibadahnya lebih kuat ya sekarang ya," ujar Mudjie.

Bagi Mudjie, sifat Angelina Sondakh tidak pernah berubah.

Wanita yang biasa dipanggil Angie ini tetap menjadi sosok yang luar biasa untuk keluarganya.

"Angie is Angie, she is very nice to the family itu yang paling penting nggak ada perubahan," ujar Mudjie.

Sementara itu, di hari pertama kebebasannya, Angie langsung menemui anak semata wayangnya, Keanu Jabaar Massaid.