Terjemahan Lirik Something In The Way dari Nirvana yang Jadi Soundtrack Film The Batman

TRIBUNNEWS.COM - Lagu dari Nirvana berjudul Something in the Way muncul sebagai soundtrack film The Batman.

Film The Batman sendiri mulai tayang di bioskop Indonesia awal Maret 2022.

Lagu Something in the Way sebelumnya juga dipakai saat video teaser The Batman rilis beberapa waktu yang lalu.

Bagi penikmat lagi Nirvana, mungkin versi di The Batman dengan versi Unplugged terdengar berbeda.

Versi Unplugged, Kurt Cobain menyanyikan lagu ini dengan iringan gitar akustik, celo, dan rythm section.

Sedangkang versi terbarunya, lagu Something in the Way diaransemen oleh Michael Giacchino.

Komposer tersebut memuat lagu ini menjadi lebih megah dengan tambahan piano, perkusi yang kuat, dan musik orkestra.

Lagu ini pun sukses membawa The Badman memiliki cerita dan tampilan yang lebih 'gelap'.

Lirik Something in the Way

Underneath the bridge

Tarp has sprung a leak

And the animals I've trapped

Have all become my pets

And I'm living off of grass

And the drippin's from the ceiling

It's okay to eat fish

'Cause they don't have any feelings