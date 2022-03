Cerita Mawar AFI, Anak-anaknya Heran Saat Ada Seorang Pria Menjemputnya, Sempat Dikira Pacar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mawar AFI bercerita bahwa anaknya sempat mengira ia sudah memiliki pacar lagi.

Nama pria itu adalah Dani. Ia sempat menjemput Mawar untuk olahraga bersama.

Tapi belakangan, Mawar mengklarifikasi bahwa pria itu adalah sahabatnya.

Bagi Mawar AFI hal itu lucu sekaligus miris karena dirinya sadar bahwa ada luka di hati anaknya.

"Anak ada omongan yang lumayan lucu dari anak nomor satu tapi sekaligus miris hati," kata Mawar AFI di kawasan Tendean Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

"Pernah suatu hari saya mau pergi gym dijemput sahabat saya cowok, sahabat lama, Dani ya, itu sahabat kita dari 17 tahun," ujarnya.

Steno Ricardo membantah isu perselingkuhan yang muncul dalam rumah tangganya bersama penyanyi Mawar AFI. Ia mengaku sudah bercerai dan kini menikah lagi. (Instagram @mysamawar @putriwedding09)

Mawar pun menceritakan bagaimana anaknya khawatir dirinya punya kekasih baru yang akan menggantikan ayahnya.

"Dia tanya, 'Is that your boy friend?' Bukan. Saya bilang, 'Sabar nak'," ungkap Mawar mengikuti ucapan anaknya.

"Dia ngomong lagi, 'Tapi kan aku nggak punya daddy'. Saya bilang, 'No, kamu punya daddy. Daddy be always your father. Biarin ibu bersenang-senang sama kalian dulu' gitu kataku," jelas Mawar.

Meski merasa lucu akan tindakan putrinya itu, Mawar juga merasa sedih karena anaknya terlihat sangat sakit akibat perceraiannya.

"Di satu sisi saya ketawa, buru-buru banget. Tapi di satu sisi itu curhahan hati anak yang sebelumnya itu luka yang nggak sengaja dia sampaikan gitu loh," tutur Mawar.

"Dia ngerasa kehilangan papanya, ada luka yang nggak kelihatan," tambahnya.